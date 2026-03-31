Tornerà nel Centro Storico di Chianciano Terme la "Giudeata", tradizionale rappresentazione del Venerdì Santo che, a partire dalle 21.30 con partenza dalla Chiesa della Compagnia, attraverserà le vie del borgo coinvolgendo figuranti, fedeli e visitatori. La manifestazione, attiva dal 1985 su iniziativa di Don Carlo Sensani insieme ad Antonello Betti e Luciano Pucello, riprende una tradizione più antica legata alle sacre rappresentazioni seicentesche. Anche quest’anno saranno circa 150 i figuranti in costume storico impegnati nella rievocazione dei momenti salienti della Passione di Cristo: dai soldati romani a cavallo al corteo di Ponzio Pilato, dalla corte di Erode fino all’imponente Sinedrio guidato da Caifa, con al centro la scena del Cristo che porta la croce verso il Calvario, accompagnato dalla Madonna e dalle Pie Donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianciano, c’è la Giudeata. Centocinquanta figuranti rievocano la Passione. Tradizione lunga 41 anni

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