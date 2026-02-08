Venezia in festa | le dodici Marie in gondola rievocano la tradizione nel cuore della città

Venezia si anima con la tradizionale sfilata delle dodici Marie in gondola. Le imbarcazioni sfilano lungo i canali, riportando in vita una delle usanze più care alla città. Residenti e turisti si fermano a guardare, emozionati, mentre le Marie in abiti d’epoca attraversano l’acqua, creando uno spettacolo che unisce passato e presente.

Il Carnevale di Venezia ha vissuto sabato 7 febbraio 2026 uno dei suoi momenti più suggestivi e simbolici: la sfilata delle dodici Marie in gondola, un corteo acqueo che ha incantato residenti e turisti, trasformando i canali della città in un palcoscenico galleggiante di storia e tradizione. Le giovani protagoniste, selezionate il 31 gennaio tra numerose aspiranti, hanno compiuto un viaggio attraverso il cuore di Venezia, rievocando un’antica usanza che affonda le sue radici nel passato della Serenissima. L’evento ha preso il via da Palazzo Vitturi, in campo Santa Maria Formosa, dove le dodici Marie sono state preparate con cura, truccate e acconciate per l’occasione.🔗 Leggi su Ameve.eu

