Un candidato si presenta all'Ars annunciando la propria candidatura per la Regione, scegliendo di usare il nome di battesimo come simbolo. Durante un discorso, ha affermato di essere chiamato per nome dalla gente e ha invitato gli altri a fare lo stesso. La sua candidatura include anche la presentazione di un simbolo ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui programmi politici.

Il leader di Controcorrente ufficializza la corsa alla presidenza dell’Isola e svela il nuovo emblema elettorale. Presentato anche un comitato tecnico scientifico per la definizione del programma di governo "Quando sono in giro tutti mi chiamano per nome, ed è anche bello così. Per questo dico a tutti chiamatemi Ismaele. Voglio essere il presidente di tutti, quello vicino alla gente e che non ha bisogno di orpelli". Così il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato all'Ars la sua candidatura e il simbolo ufficiale con il quale correrà per la campagna elettorale a presidente della Regione Siciliana. Il simbolo non contiene il suo cognome ma il nome proprio "a voler indicare la sua vicinanza alla gente, un unicum nella storia dei simboli dei candidati alla presidenza". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Chiamatemi Ismaele, voglio essere il presidente di tutti”: La Vardera presenta all’Ars candidatura e simbolo per la Regione

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