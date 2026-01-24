Concorrente se La Cava l' ex presidente di Arismè nella squadra di Ismaele La Vardera

Controcorrente si rafforza a Messina con l’ingresso di Vincenzo La Cava, avvocato e già presidente di Arismè, noto per la sua attività politica accanto al sindaco Federico. Oggi, alle 18, all’Hotel Royal, il movimento di Ismaele La Vardera presenterà questa novità, sottolineando il suo impegno nel panorama politico locale. Un passo importante che testimonia la crescita di Controcorrente nella città di Messina.

Controcorrente si rafforza anche a Messina. Oggi, sabato 24 gennaio, alle 18, all’Hotel Royal, il movimento di Ismaele La Vardera presenterà un ingresso di peso: l’avvocato Vincenzo La Cava, già presidente di Arismè e candidato alle precedenti elezioni al fianco del sindaco di Messina Federico.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

