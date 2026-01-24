Concorrente se La Cava l' ex presidente di Arismè nella squadra di Ismaele La Vardera
Controcorrente si rafforza a Messina con l’ingresso di Vincenzo La Cava, avvocato e già presidente di Arismè, noto per la sua attività politica accanto al sindaco Federico. Oggi, alle 18, all’Hotel Royal, il movimento di Ismaele La Vardera presenterà questa novità, sottolineando il suo impegno nel panorama politico locale. Un passo importante che testimonia la crescita di Controcorrente nella città di Messina.
Controcorrente si rafforza anche a Messina. Oggi, sabato 24 gennaio, alle 18, all’Hotel Royal, il movimento di Ismaele La Vardera presenterà un ingresso di peso: l’avvocato Vincenzo La Cava, già presidente di Arismè e candidato alle precedenti elezioni al fianco del sindaco di Messina Federico.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sicilia, emendamento ‘supercazzola’: l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La VarderaL’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha commentato l’emendamento recentemente approvato in Sicilia, chiarendo la posizione della giunta.
Leggi anche: Insulti razzisti a Vlahovic, la Fiorentina se la cava con 20mila euro di multa
Argomenti discussi: Concorrente se... La Cava, l'ex presidente di Arismè nella squadra di Ismaele La Vardera.
Premio Letterario Mario La Cava: ecco le dieci opere in concorso alla IX edizioneEntro il 31 marzo i giurati dovranno esprimersi sulle opera, indicando la terna finalista. La cerimonia di premiazione si terrà a Bovalino il 9 maggio ... corrieredellacalabria.it
Ho una curiosità... tra chi è stato concorrente oltre ad Alberto Masterchef 3 c'è stato qualcuno che è deceduto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.