Palermo deputato ARS La Vardera si candida a Presidente di Regione e apre al campo largo | La Sicilia non è cosa privata è ora di rinnovarsi

Ismaele La Vardera, deputato all'Ars di Palermo, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione perché vuole cambiare le cose in Sicilia. Durante la festa di un anno del partito 'Controcorrente', ha detto che la regione non è una proprietà privata e che serve un nuovo modo di governarla. La sua proposta include l'apertura a un campo largo di alleanze per rinnovare una politica considerata poco efficace di fronte alle sfide attuali.

