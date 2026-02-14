Palermo deputato ARS La Vardera si candida a Presidente di Regione e apre al campo largo | La Sicilia non è cosa privata è ora di rinnovarsi
Ismaele La Vardera, deputato all'Ars di Palermo, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione perché vuole cambiare le cose in Sicilia. Durante la festa di un anno del partito 'Controcorrente', ha detto che la regione non è una proprietà privata e che serve un nuovo modo di governarla. La sua proposta include l'apertura a un campo largo di alleanze per rinnovare una politica considerata poco efficace di fronte alle sfide attuali.
L'annuncio è arrivato durante la convention del partito 'Controcorrente' in occasione del primo anniversario dalla sua nascita: Ismaele La Vardera ha lanciato la sua candidatura al post-Schifani, auspicando nel rinnovamento di una classe politica inadeguata a fronteggiare le emergenze e i bisogni de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Alle Officine Sandron di Palermo, nel giorno di San Valentino, il movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, presenta le prime dieci cose che farebbe il governo Controcorrente facebook