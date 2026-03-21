Infortunio Bastoni | forfait in vista per Fiorentina Inter? Quali sono le sue condizioni tra rientro in Serie A o ai playoff Mondiali
Il difensore è stato coinvolto in un infortunio che potrebbe impedirgli di scendere in campo nella partita tra Fiorentina e Inter. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si discute se potrà tornare in campo in Serie A o partecipare ai playoff mondiali con la nazionale italiana. La situazione attuale richiede attenzione e monitoraggio costante.
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