Infortunio Bastoni | forfait in vista per Fiorentina Inter? Quali sono le sue condizioni tra rientro in Serie A o ai playoff Mondiali

Il difensore è stato coinvolto in un infortunio che potrebbe impedirgli di scendere in campo nella partita tra Fiorentina e Inter. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si discute se potrà tornare in campo in Serie A o partecipare ai playoff mondiali con la nazionale italiana. La situazione attuale richiede attenzione e monitoraggio costante.