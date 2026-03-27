Martedì 31 marzo, l’Italia affronterà in trasferta la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko nel match decisivo per la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026. La partita si terrà a Zenica e vedrà le due squadre contendersi il pass per il torneo internazionale. La sfida arriva dopo che la Bosnia ha eliminato il Galles ai rigori nei quarti di finale.

CARDIFF – Martedì 31 marzo, l’Italia si giocherà la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026 a Zenica contro la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko. In palio, come detto, il pass per la Coppa del mondo che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Messico e Canada. Nei tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1, rete di James al 51' con un tiro da 30 metri, pareggio di testa di Dzeko all’85’. Decisivi gli errori dal dischetto di Johnson e Williams. Gli altri risultati – Le altre finali per guadagnarsi un posto in America saranno Svezia-Polonia e Kosovo-Turchia. Nel percorso B – chi si qualifica finirà nel girone F con Olanda, Giappone e Tunisia – la sfida di Varsavia si risolve con la vittoria in rimonta della Polonia per 2-1 sull’Albania con le reti decisive dell’interista Zielinski e di Lewandowski. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Finale play off: Italia contro la Bosnia di Dzeko che ha eliminato il Galles ai rigori

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