Chi sono gli ex di Bianca Balti e padre delle sue figlie il primo marito Cristian Lucidi e il secondo Matthew McRae | Pago gli alimenti a entrambi

Bianca Balti ha due ex mariti con cui ha avuto figli: Cristian Lucidi e Matthew McRae. La modella ha dichiarato di pagare gli alimenti a entrambi, confermando i rapporti legali e di affidamento con i loro figli. Cristian Lucidi è stato il suo primo marito, mentre Matthew McRae è il secondo. Entrambi sono coinvolti nelle questioni di mantenimento e responsabilità familiari.

Anche la relazione con MacRae finisce male, e i due si separano un mese dopo il matrimonio: “Oggi pago gli alimenti a entrambi i miei ex mariti. È giusto, io guadagno di più”, ha raccontato nel podcast. “Ho sempre sposato persone per le quali ero io quella che pagava. Mi dava fastidio, ma lo facevo lo stesso: questo dice tanto di me e di come mi rapportavo agli uomini. Col senno di poi e dopo tanta terapia ho capito che lo facevo anche per una forma di controllo”. Dopo la rottura e la decisione della modella di trasferirsi in America, perse l’affido della primogenita che decise – dopo diversi anni di difficile convivenza con la madre – di trasferirsi a casa del padre a Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

