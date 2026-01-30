Matilde Brandi festeggia i 20 anni delle figlie con una dedica | Mamma sarà sempre con voi

Matilde Brandi ha condiviso un messaggio speciale sui social per i 20 anni delle sue figlie, Aurora e Sofia. La showgirl ha pubblicato un carosello di foto che le ritraggono da bambine e ha scritto una breve dedica, ricordando alle ragazze che sarà sempre al loro fianco. La giornata è stata tutta dedicata a festeggiare il grande traguardo delle gemelle.

È un giorno speciale per Matilde Brandi. Le sue due figlie gemelle, Aurora e Sofia, compiono vent’anni e lei ha deciso di celebrarle pubblicamente con un post condiviso su Instagram: un carosello di foto, che le ritrae sin da bambine, e una dedica per le sue “cucciole”. Una promessa la sua, che racchiude anni di sfide, protezione e amore incondizionato. La dedica di Matilde Brandi per le figlie Aurora e Sofia. Il post che Matilde Brandi ha scelto di pubblicare su Instagram è un vero e proprio viaggio nei ricordi. C’è un carosello di scatti che documentano la crescita delle sue ragazze, dai primi passi fino a oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matilde Brandi festeggia i 20 anni delle figlie con una dedica: “Mamma sarà sempre con voi” Approfondimenti su Matilde Brandi 20 anni Al teatro Emiliani ‘La scuola delle mogli’ con Matilde Brandi Al teatro Emiliani di Rapagnano prosegue la stagione culturale con “La scuola delle mogli” di Molière, interpretata da Matilde Brandi. Ariano Irpino, serata “Gran Varietà” con Matilde Brandi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Matilde Brandi 20 anni Argomenti discussi: Matilde Brandi, il compleanno è con le amiche di sempre; Caso Signorini: amici di Alfonso (ed ex vipponi) si riuniscono per guardare Falsissimo di Fabrizio Corona, il video è virale; Grande Fratello, ex Vip in festa da Matilde Brandi: reunion sul divano davanti a Falsissimo; Reunion di ex concorrenti del Grande Fratello a casa di Matilde Brandi per la visione di Falsissimo. «Molière, le sue donne ribelli». Sabato a Rapagnano Matilde Brandi e Vito Cesaro in “La scuola delle mogli” - facebook.com facebook #GFvip, ex concorrenti (amici di #Signorini) si incontrano per guardare ' #falsissimo' di #Corona. Gruppo di ex gieffini si ritrova a casa di Matilde Brandi per una festa di compleanno. x.com

