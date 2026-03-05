Il calciatore azzurro e sua moglie hanno portato a termine le pratiche di adozione per due gattine, chiamate Brigitte e Bardot. Dopo aver scelto di dare loro una casa, hanno concluso tutte le formalità necessarie per adottare i felini. La coppia ha ora due nuovi membri nel loro nucleo familiare, che vivranno con loro nelle loro abitazioni.

Una storia a lieto fine, quella delle due gattine Brigitte e Bardot. Matteo Politano e la moglie Alessandra si sono resi protagonisti di un gesto nobilissimo, adottando le due gatte salvate dalla strada. Un gesto che potrebbe sensibilizzare sul tema adozione degli animali in cattività e frenare la corsa all’acquisto dei cuccioli. Le due gattine sono state salvate dalla strada quando avevano pochi giorni di vita dall’Oipa di Napoli e provincia. Sono sopravvissute grazie alle infinite cure dei volontari dell’organizzazione, che si sono occupate di loro, allattandole e assistendole quando erano ancora piccolissime. Sono cresciute insieme, diventando l’una l’ombra dell’altra, ma per mesi non hanno ricevuto richieste di adozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie adottano le gattine Brigitte e Bardot

Morte di Brigitte Bardot, "Addio alla diva dal grande cuore: dedicò la vita a proteggere gli animali"“Ci lascia oggi una grande donna, prima ancora che una grande attrice, che dopo il ritiro dalle scene, per 50 anni, ha dedicato la propria vita alla...

‘Brigitte Bardot Bardot’: la canzone che ha trasformato una diva in un rito collettivo da pistaQuando parte la musica e nessuno resta fermo Chiunque abbia partecipato almeno una volta a una festa lo sa: basta che parta “Brigitte Bardot Bardot”...

Altri aggiornamenti su Politano cuore.

Temi più discussi: Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagli; Lazio, verso l'Atalanta in dubbio Gila, Basic e Maldini; Napoli-Torino, gli azzurri proseguono gli allenamenti: il report del club; Primavera 1, la classifica: il Toro vince, si mette male per il Napoli! – FOTO.

Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagliNAPOLI - Matteo Politano fa un gol dei suoi, con un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Stavolta però fuori dal rettangolo di gioco. Nella giornata di ieri (mercoledì 4 marzo) l'esterno ... corrieredellosport.it

Politano cuore d'oro: adotta Brigitte e Bardot, due gatte salvate per strada (FOTO)Matteo Politano e sua moglie hanno adottato due splendide gatte. A rivelarlo è 'OIPA' (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che dal 1981 in Italia difende gli animali da qualsiasi forma ... msn.com

Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagli - facebook.com facebook

#Napoli, #Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagli x.com