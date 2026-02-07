Luigi Esposito e Rosario Morra, i due comici noti come Gigi e Ross, sono entrambi sposati. Luigi Esposito vive con Naike Orilio, una ballerina con cui ha avuto due figli. Rosario Morra è invece legato a Milli Indaco. La loro vita privata sta rimanendo lontana dai riflettori, mentre continuano a intrattenere il pubblico con le loro performance.

Entrambi i componenti del duo comico Gigi e Ross (Luigi Esposito e Rosario Morra) sono sposati. Luigi Esposito è sposato con la ballerina Naike Orilio, con la quale ha due figli. Rosario Morra è sposato dal 2013 con Milli Indaco, lontana dal mondo dello spettacolo, e ha diversi figli. Chi sono le mogli di Gigi e Ross. Naike Orilio è la moglie di Luigi Esposito del duo comico Gigi e Rossi. Bellissima e impegnata nel mondo dello spettacolo esattamente come il marito, Naike è una ballerina ed è nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sin da piccola mostra una grande passione per la danza che la porta a studiare danza classica e moderna, diplomandosi presso l’ Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti, a Portici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le mogli di Gigi e Ross: Naike Orilio, moglie di Luigi Esposito e Milli Indaco, moglie di Rosario Morra

Approfondimenti su Gigi Ross

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gigi Ross

Argomenti discussi: Marzio Barbagli: Il sesso non c’entra monogamia e poligamia sono un fatto politico; Uh, un guilty pleasure!; I talebani hanno riscritto il codice penale e ora le mogli sono ufficialmente schiave dei mariti; Come modificherebbe il mercato del lavoro svizzero l'imposizione individuale delle coppie sposate?.

Chi sono le mogli di Gigi e Ross: Naike Orilio, moglie di Luigi Esposito e Milli Indaco, moglie di Rosario MorraEntrambi i componenti del duo comico Gigi e Ross (Luigi Esposito e Rosario Morra) ... msn.com

Chi sono l’ex e la moglie di Andrea Bocelli, Enrica Cenzatti e Veronica Berti (e madri dei suoi figli)Andrea Bocelli è sposato dal 2014 con la seconda moglie Veronica Berti, sua manager ... msn.com

Naike Orilio. Logandeep · Papaoutai (Afro Soul). Episodio 3 “Occhi e orecchie dappertutto!” Cit. Naike Orilio anno 2012 #reel #reels #reeltoreel #reelin #reelinstagram #reelindia #reeltrending #reeltrend #reelsviral #reelkrofeelkro #naikeorilio #gigieross #ironi facebook