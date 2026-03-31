Monica Romano è la moglie di Rino Gattuso. La loro relazione è iniziata negli anni in cui Gattuso giocava per i Glasgow Rangers, nel 1997. In quel periodo, Gattuso stava costruendo la sua carriera nel calcio, diventando un giocatore noto e apprezzato. Non sono disponibili dettagli pubblici sul lavoro o sulle attività di Monica Romano.

L’incontro con la moglie Monica Romano risale agli anni in cui Rino Gattuso militava nei Glasgow Rangers, squadra in cui si è costruito la sua nomea e ha consolidato un ruolo efficace quanto determinante, in campo, era il 1997. Rino incominciò a frequentare i ristoranti di Mario Romano, ristoratore napoletano che si era trasferito in Gran Bretagna con l’obiettivo di creare una realtà autentica con una cucina tradizionale. Gattuso, in numerose interviste, ha sempre speso parole di stima e elogio nei riguardi del suocero scomparso nel 2011: “Mi ha insegnato tanto, nel calcio e nella vita”, ha detto nella convinzione profonda di dovere qualcosa, di essere riconoscente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie d Rino (Gennaro) Gattuso, Monica Romano e cosa fa nella vita

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