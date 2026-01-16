Taiwan accordo commerciale con Usa | dalla Cina ferma opposizione

Taiwan ha firmato un accordo commerciale con gli Stati Uniti, nonostante l'opposizione ferma della Cina. In un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche, questa collaborazione evidenzia le complesse dinamiche internazionali. La situazione riflette le sfide e le fragile equilibrio tra le potenze mondiali, tra alleanze strategiche e interessi economici.

In un periodo di forti tensioni sia in Europa che nelle Americhe, anche in Oriente la situazione è delicata. In particolare tra Cina e Taiwan. “ La parte cinese si oppone fermamente al fatto che i Paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina negozino e firmino accordi con la regione cinese di Taiwan che abbiano implicazioni sovrane e siano di natura ufficiale”. A dirlo è un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sull’ accordo commerciale raggiunto da Usa e Taiwan. Il portavoce ha inoltre esortato gli Stati Uniti a rispettare scrupolosamente il principio di “una sola Cina” e i tre comunicati congiunti Cina-Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taiwan, accordo commerciale con Usa: dalla Cina ferma opposizione Leggi anche: Accordo commerciale Usa-Taiwan: dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in Usa Leggi anche: Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Usa, raggiunto accordo commerciale con Taiwan sui semiconduttori; Usa, raggiunto accordo commerciale con Taiwan; Accordo commerciale Usa-Taiwan: dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in…; Usa, accordo commerciale con Taiwan sui semiconduttori. Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina - Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato la firma di un accordo commerciale con il governo di Taiwan, che ridurrà i dazi imposti dall'Amministrazione Trump sui prodotti taiwanesi dal 20% ... adnkronos.com

Cina, 'ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan' - La Cina esprime tutta la sua "ferma opposizione e contrarietà" all'accordo sul commercio annunciato giovedì da Usa e Taiwan, comprensivo anche di massicci investimenti dell' ... corrieredellosport.it

Stati Uniti, raggiunto l’accordo commerciale con Taiwan su dazi e semiconduttori - L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori e della tecnologia sono pronte a effettuare "nuovi investimenti ... tg24.sky.it

#Usa, accordo con #Taiwan sui semiconduttori: dazi al 15% in cambio di investimenti. L’ira della #Cina Le aziende taiwanesi produttrici di chip e tecnologia pronte a effettuare investimenti per 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti x.com

Borse asiatiche miste, corrono i titoli dei chip dopo l'accordo tra #Taiwan e gli Stati Uniti: le aziende taiwanesi di chip, come il colosso #TSMC, si sono impegnate a investire almeno 250 miliardi di dollari nella capacità produttiva statunitense in cambio di dazi "r - facebook.com facebook

