Che cosa potrebbe succedere ora con l’Iran

La situazione con l’Iran resta incerta e al centro di numerosi dibattiti. Si discute se si possa verificare un’ulteriore escalation militare oppure se si preferisca puntare su negoziati. Tra le possibilità ci sono altre soluzioni, ma nessuna sembra prevalere con certezza in questo momento. La cautela rimane la principale caratteristica di questa fase di tensione.

La grande domanda è: escalation militare o negoziato? In mezzo ci sono molte altre opzioni, nessuna buona Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da settimane sta fornendo indicazioni contrastanti su cosa intende fare nella guerra in Medio Oriente. A volte si dice deciso a chiudere la guerra con un negoziato, a volte sembra pronto a una nuova escalation militare contro l’Iran. La confusione è probabilmente voluta, per creare un qualche tipo di effetto sorpresa. È probabilmente anche un modo per manipolare i mercati finanziari: tutte le volte che questi crollano perché sembra che la guerra andrà avanti a lungo, Trump fa una dichiarazione speranzosa sui negoziati, per farli rialzare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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