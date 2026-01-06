venezuela ecco cosa potrebbe succedere ora nella grande partita di scacchi mondiale

Il Venezuela si trova ora al centro di una delicata fase di tensione internazionale. Dopo l’operazione militare statunitense del 3 gennaio, che ha colpito obiettivi strategici a Caracas e in altre zone del paese, si apre uno scenario incerto. Questa situazione solleva molte questioni sulle possibili evoluzioni politiche e militari, influenzando non solo la regione, ma anche gli equilibri globali.

Abbiamo visto tutti cosa è successo nelle prime ore del 3 gennaio, quando un’operazione militare statunitense rapida ed efficace ha colpito obiettivi strategici a Caracas e in altre aree del Venezuela. E, soprattutto, ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie da parte degli americani, un evento che ha immediatamente innescato una crisi diplomatica senza precedenti nella regione. Il governo venezuelano ha dichiarato lo stato di emergenza, denunciando una «gravissima aggressione» e parlando apertamente di un tentativo di cambio di regime. Quali potrebbero essere gli scenari geopolitici futuri in un contesto così delicato? Proviamo a delinearli insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; “Cambi di regime dall’alto? Le conseguenze possono essere devastanti”; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Venezuela nel caos, tre scenari possibili.

