Una donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. La donna è difesa da un avvocato e le autorità hanno deciso di portare il caso in tribunale. La vicenda riguarda un episodio che si sarebbe verificato in presenza di un bambino, a cui la donna avrebbe rivolto affermazioni e comportamenti di natura sessuale.

Una donna, difesa dall’avvocato Andrea Galmacci, è stata rinviata a giudizio per violenza sessuale su minore. La straniera, secondo l’accusa, “senza apparente motivo, con violenza, attraverso gesto repentino e improvviso”, avrebbe costretto la vittima, un perugino minorenne, “a subire un atto sessuale”. L’imputata si sarebbe chinata verso il minore, “cingendolo con le mani dietro alla nuca, dandogli un bacio sulla bocca che durava alcuni secondi”. La Procura di Perugia contesta alla donna anche l’aggravante “della commissione del fatto in danno di minore che non ha compiuto gli anni dieci”. Secondo la ricostruzione fornita dai testimoni e riportata in denuncia, la donna, straniera, si sarebbe avvicinata al minore, dicendo che era un bel bambino, per poi afferrarlo e baciarlo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Che bel bambino", lo afferra e lo bacia sulla bocca: a giudizio per violenza sessuale

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