Dentista bacia sulla bocca una paziente | condannato per violenza sessuale

Il Gup di Velletri ha condannato un dentista a due anni e un mese di reclusione per violenza sessuale ai danni di una paziente, accusata di averla baciata sulla bocca durante una visita. La sentenza si basa sulle prove emerse nel procedimento giudiziario, che ha evidenziato un comportamento inappropriato e lesivo della dignità della donna.

