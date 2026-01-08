Dentista bacia sulla bocca una paziente | condannato per violenza sessuale
Il Gup di Velletri ha condannato un dentista a due anni e un mese di reclusione per violenza sessuale ai danni di una paziente, accusata di averla baciata sulla bocca durante una visita. La sentenza si basa sulle prove emerse nel procedimento giudiziario, che ha evidenziato un comportamento inappropriato e lesivo della dignità della donna.
Violenza sessuale. Il Gup di Velletri ha condannato a due anni e un mese di carcere un dentista. L'uomo avrebbe violentato una sua paziente durante una visita baciandola sulla bocca. In seguito l'avrebbe anche minacciata via chat.La ricostruzioneL'episodio contestato risale al 9 novembre del 2023. 🔗 Leggi su Romatoday.it
