Bacia un ragazzino alla fermata del bus e lo palpeggia nelle parti intime anziano a processo per violenza sessuale

Un uomo di 89 anni è stato portato in tribunale a Perugia dopo aver baciato e toccato un ragazzino alla fermata del bus. La vittima, un bambino di 12 anni, ha riferito di essere stato avvicinato dall’anziano, che lo ha prima baciato e poi toccato nelle parti intime. L’incidente è avvenuto due settimane fa e ha scatenato l’indagine delle forze dell’ordine. L’anziano è ora accusato di violenza sessuale su minore e rischia una condanna.

All'uomo è stata contestata l'aggravante per le molestie a minore e l'allontanamento da casa senza l'autorizzazione del giudice Un anziano di 89 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un minore. Contesta anche l'aggravante "di aver commesso il fatto nei confronti di persona minore degli anni diciotto". L'episodio è avvenuto a Corciano il 9 ottobre del 2024. I genitori del minore, assistiti dall'avvocato Elisa Martinelli, si costituiranno parte civile nella prossima udienza, visto che quella odierna è stata rinviata per un difetto di notifica a carico dell'imputato.