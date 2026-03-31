Champions League Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Domani sera si svolgerà il quarto di ritorno di Champions League tra la Sir Sicoma Monini Perugia e i Guaguas Las Palmas. La partita si giocherà al palazzetto di Perugia, rappresentando l'ultimo atto della doppia sfida tra le due squadre. La sfida mette di fronte i campioni in carica della squadra italiana e quella delle Isole Canarie, in una serata che promette grande spettacolo.

Domani alle 20:30 Block Devils in campo per il ritorno dei quarti di finale. Si parte dal 2-3 dell'andata, serve una vittoria per le Final Four È un appuntamento di quelli imperdibili, di quelli che regalano emozioni forti, adrenalina, energia! Domani sera il palazzetto di Perugia ospiterà il Quarto di ritorno di Champions League, ultimo atto della doppia sfida tra i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia e la squadra canaria del Guaguas Las Palmas, che mai era arrivata così lontano nella massima competizione per club a livello europeo. La posta in palio è altissima: il match di domani vale l’accesso alla Final Four di Champions League, che quest’anno torna a disputarsi in Italia ed è in programma all’Inalpi Arena di Torino il 16 e 17 maggio prossimi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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