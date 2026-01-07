Champions League la Sir Sicoma Monini avanti col brivido | Las Palmas cede al tie break

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a una sfida impegnativa in Champions League, dopo aver superato Las Palmas al tie break. La squadra italiana dovrà affrontare avversari agguerriti e un percorso difficile, dimostrando costanza e determinazione. La competizione si preannuncia equilibrata e ricca di insidie, richiedendo il massimo impegno in ogni partita per mantenere vive le speranze di avanzamento.

