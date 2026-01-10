Fisco raffica di controlli mirati nel 2026 | ecco chi rischia verifiche dell’Agenzia delle Entrate

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un approccio più mirato e strategico. Questa novità mira a individuare con maggiore precisione eventuali anomalie e irregolarità, concentrandosi su specifici soggetti e settori. È importante essere preparati e conoscere le aree a rischio per evitare eventuali verifiche. Di seguito, alcune indicazioni utili per comprendere chi potrebbe essere coinvolto in questa fase di controlli rafforzati.

Nel 2026 il Fisco italiano è pronto a far scattare una nuova ondata di controlli fiscali, ma con una strategia profondamente diversa rispetto al passato. L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate non sarà più quello di effettuare verifiche generalizzate, bensì di colpire in modo mirato i contribuenti considerati a maggior rischio. Una svolta resa possibile dall'utilizzo sempre più esteso delle banche dati e dall'attività di Sogei, la società pubblica che opera come braccio tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Fisco cambia metodo: controlli meno estesi, ma più precisi. Grazie a una rete che comprende oltre 200 banche dati, Sogei consente all'Agenzia delle Entrate di incrociare informazioni fiscali, patrimoniali e finanziarie per individuare con maggiore precisione i profili considerati anomali.

