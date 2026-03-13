L' Inps rilascia la Certificazione Unica 2026 | accesso semplificato per tutti i cittadini

Da feedpress.me 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha reso disponibile la Certificazione Unica 2026, che riguarda i redditi percepiti nel 2025. L'ente ha comunicato che l'accesso alla documentazione è stato semplificato per tutti i cittadini, consentendo di scaricare facilmente la certificazione attraverso i canali digitali. La CU può essere richiesta online tramite il portale dell'Inps o tramite altre modalità messe a disposizione dall'istituto.

L’Istituto annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini. Il numero di  CU elaborate  all’apertura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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