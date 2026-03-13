L' Inps rilascia la Certificazione Unica 2026 | accesso semplificato per tutti i cittadini

L'Inps ha reso disponibile la Certificazione Unica 2026, che riguarda i redditi percepiti nel 2025. L'ente ha comunicato che l'accesso alla documentazione è stato semplificato per tutti i cittadini, consentendo di scaricare facilmente la certificazione attraverso i canali digitali. La CU può essere richiesta online tramite il portale dell'Inps o tramite altre modalità messe a disposizione dall'istituto.

L’Istituto annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini. Il numero di CU elaborate all’apertura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inps rilascia la Certificazione Unica 2026: accesso semplificato per tutti i cittadini Articoli correlati Pubblicato il portale unico per le associazioni: accesso semplificato alle pratiche con l’InpsDa oggi, 1° febbraio 2026, è operativo il Portale Unico delle Associazioni di Categoria, un nuovo strumento messo in campo dall’Inps per... Leggi anche: Nuovo patto tra medici di base e Regione: più assistenza territoriale e accesso semplificato per i cittadini Scarica Certificazione Unica 2026 INPS | Passo Dopo Passo Pensionati Contenuti e approfondimenti su Certificazione Unica Temi più discussi: Certificazione Unica 2026: scadenze, novità e come ottenerla; Soggetti obbligati alla Certificazione Unica 2026: regole e scadenze; Certificazione Unica 2026: 10 cose da sapere sulla CU prima del 730; DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale. Ragusa, INPS rilascia la Certificazione Unica 2026Ragusa, INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi percepiti nel 2025 : accesso semplificato per tutti i cittadini ... quotidianodiragusa.it L'Inps rilascia la Certificazione Unica 2026: accesso semplificato per tutti i cittadiniL’Istituto annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi ... gazzettadelsud.it Entro il 16 marzo 2026 scade l'invio telematico delle CU dei collaboratori sportivi per le ASD/SSD: le novità che entrano nelle certificazioni uniche - Certificazione Unica / Pubblico, Agenzia delle Entrate x.com CERTIFICAZIONE UNICA L’emissione e sottoscrizione del documento mediante “sistemi di elaborazione automatica” consente di adempiere al dettato normativo con un flusso di elaborazione firma e consegna totalmente informatizzato https://www.infor - facebook.com facebook