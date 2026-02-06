Scacco alla banda nera | arrestati i ladri responsabili di furti anche nel Frusinate

La polizia ha arrestato quattro uomini albanesi, ritenuti i responsabili di numerosi furti tra Campania e basso Lazio, incluso il Frusinate. Sono considerati professionisti del settore, e l’indagine ha fatto luce su decine di colpi messi a segno negli ultimi mesi. Le autorità hanno messo fine alla loro attività, assicurandoli alla giustizia.

Sei agenti feriti durante il blitz tra Cesa e San Marcellino; la banda aveva colpito decine di abitazioni tra Campania e basso Lazio Furti anche nella provincia di Frosinone: è quanto emerge dall’indagine che ha portato all’arresto di quattro uomini di nazionalità albanese, considerati professionisti del furto e responsabili di decine di colpi tra Campania e basso Lazio. Sei agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti durante il blitz, condotto tra Cesa e San Marcellino con l’impiego di oltre 100 uomini. A San Marcellino, un uomo di circa cento chili, parente della moglie di uno dei fermati, si è lanciato dal primo piano sugli agenti nel tentativo di favorire la fuga del congiunto, ferendone cinque.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

