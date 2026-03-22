Comunque fragile La ceramica è d’artista

Voci della ceramica contemporanea si confrontano con materiali fragili, spingendo i limiti delle tecniche e delle forme. Artisti italiani e internazionali hanno sperimentato nuove possibilità espressive, creando opere che mostrano la delicatezza e la forza della ceramica d’artista. La mostra a Brescia raccoglie queste creazioni, evidenziando come la fragilità possa essere interpretata come un elemento di grande potenza visiva.

BRESCIA “Comunque, fragile“, ovvero voci della ceramica contemporanea, di artisti che hanno esplorato i limiti, aprendo nuove possibilità espressive. Sarà visitabile fino al 10 maggio la mostra ospitata nello spazio di Carme: una collettiva che vede esposte le opere di Alberto Gianfreda, Simone Negri, Susy Bianca Piva, Fausto Salvi, Caterina Sbrana e Serena Zanardi. Le opere si contraddistinguono per una ricerca profondamente personale: ognuno degli artisti instaura un dialogo unico con la materia, non limitandosi a padroneggiare la tecnica, di cui sono maestri e maestre, ma esplorandone i limiti, unendo sapere e sperimentazione. La mostra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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