Civitavecchia | Tidei Iv da Governo decisioni gravissime per futuro intervenga con urgenza Regione

Il deputato Iv Tidei sottolinea l'importanza di un intervento urgente della Regione di fronte alle recenti dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, che hanno evidenziato uno scenario preoccupante per Civitavecchia, in particolare riguardo alla cosiddetta riserva fredda. È fondamentale affrontare con serietà e tempestività le conseguenze di queste decisioni per tutelare il futuro della città e dei suoi cittadini.

"Le gravissime dichiarazioni rilasciate ieri, durante il question time alla Camera dei Deputati, dal ministro Pichetto Fratin, delineano per Civitavecchia uno scenario estremamente preoccupante: la cosiddetta riserva fredda". Queste sono le parole della capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei. "Questo implica che l'impianto rimarrà completamente inattivo, con conseguenze devastanti in termini di occupazione, ovvero zero posti di lavoro o poco più, e, contemporaneamente, l'indisponibilità delle aree per qualsiasi progetto alternativo. In altre parole: tutto si ferma, tutto è bloccato.

Marietta Tidei: «Scenario devastante per Civitavecchia» - CIVITAVECCHIA – «Oggi, nel corso del Question Time alla Camera, il gruppo di Italia Viva ha interrogato il Ministro dell’Ambiente sul futuro dell’impianto di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia. civonline.it

