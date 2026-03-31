Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 31ª giornata

Per la 31ª giornata di campionato, sono stati individuati vari centrocampisti consigliati per il fantacalcio, suddivisi in fasce di rendimento e affidabilità. La guida comprende i giocatori da schierare e quelli da evitare, offrendo un quadro dettagliato delle scelte possibili per questa giornata. La selezione si basa su prestazioni recenti e statistiche di rendimento, senza considerare fattori esterni o motivazioni non direttamente legate ai dati di gioco.

La 31ª giornata di Serie A si aprirà sabato 4 aprile alle 15 con Sassuolo-Cagliari e si chiuderà lunedì 6 aprile con Napoli-Milan (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 31ª giornata Articoli correlati Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 31ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Leggi anche: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Lazio, al gol ci pensa Taylor: terza rete in A e fantamedia del 6,7; Fantacalcio, 6 sorprese per il finale di stagione; Calhanoglu, numeri da top assoluto al fanta nonostante gli infortuni: cosa fare ora al fantacalcio; Statistiche Fantacampionato: i 3 centrocampisti migliori per fantamedia finora. Dai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampoLa 31ª giornata di Serie A si aprirà sabato 4 aprile alle 15 con Sassuolo-Cagliari e si chiuderà lunedì 6 aprile con Napoli-Milan (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli ... gazzetta.it FANTACALCIO - I centrocampisti consigliati per la 30ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV facebook . @SerieA, i difensori consigliati per la prossima giornata di campionato x.com