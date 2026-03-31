Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 31ª giornata
Per la 31ª giornata di campionato, ecco una guida dettagliata sui giocatori consigliati per il fantacalcio, suddivisi in fasce di rendimento. La lista include i top player da schierare e quelli da evitare, con indicazioni specifiche per ciascuna categoria. La suddivisione mira a facilitare la scelta dei giocatori più adatti in questa giornata di partite.
La 31ª giornata di Serie A si aprirà sabato 4 aprile alle 15 con Sassuolo-Cagliari e si chiuderà lunedì 6 aprile con Napoli-Milan (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata
Tutti gli aggiornamenti
Discussioni sull' argomento Corsa, assist e continuità anche al fantacalcio: la media di Valle sfiora il 6,5; Sono on fire! Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma - 30^ giornata; Statistiche fantacampionato: i cinque difensori con più bonus tra gol e assist finora; Su chi puntare ora al fantacalcio: questi sei giocatori possono essere sottovalutati ora negli scambi.
Ecco i giocatori del reparto arretrato che hanno raccolto più punti extra al fantacalcio dopo trenta giornateEcco i giocatori del reparto arretrato che hanno raccolto più punti extra al fantacalcio dopo trenta giornate Per costruire una formazione competitiva al fantacalcio, la difesa rappresenta un tassello ... gazzetta.it
. @SerieA, i difensori consigliati per la prossima giornata di campionato x.com
FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 29ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV facebook