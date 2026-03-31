Per la 31ª giornata di campionato, ecco una guida dettagliata sui giocatori consigliati per il fantacalcio, suddivisi in fasce di rendimento. La lista include i top player da schierare e quelli da evitare, con indicazioni specifiche per ciascuna categoria. La suddivisione mira a facilitare la scelta dei giocatori più adatti in questa giornata di partite.

La 31ª giornata di Serie A si aprirà sabato 4 aprile alle 15 con Sassuolo-Cagliari e si chiuderà lunedì 6 aprile con Napoli-Milan (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 31ª giornata

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FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 29ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV facebook