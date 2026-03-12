Karate gli ultimi ottimi risultati dell' Asd Cobra Zendokai Novara

Domenica 1 marzo si è svolto presso il palasport comunale di Caramagna Piemonte il 3° Trofeo Csen Piemonte di karate, che ha visto coinvolti diversi atleti. L'evento è stato organizzato dall'Asd Cobra Zendokai Novara, che ha ottenuto risultati positivi nelle varie categorie. La competizione ha attirato pubblico e appassionati provenienti dalla regione e oltre.