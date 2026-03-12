Karate gli ultimi ottimi risultati dell' Asd Cobra Zendokai Novara
Domenica 1 marzo si è svolto presso il palasport comunale di Caramagna Piemonte il 3° Trofeo Csen Piemonte di karate, che ha visto coinvolti diversi atleti. L'evento è stato organizzato dall'Asd Cobra Zendokai Novara, che ha ottenuto risultati positivi nelle varie categorie. La competizione ha attirato pubblico e appassionati provenienti dalla regione e oltre.
Domenica 1 marzo si è svolto presso il palasport comunale di Caramagna Piemonte il 3° Trofeo Csen Piemonte di karate. L'Asd Cobra Zendokai Novara ha partecipato con due atleti, ottenendo un oro, due argenti e anche una coppa per la società.La manifestazione comprendeva gare di combattimento e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Atletica Raffica di successi e di ottimi piazzamenti per i portacolori dell’Asd Gas Runners. I fratelli Lazzarotti dettano legge. Pucci trionfa a Santa Margherita
Tiro alla fune, per l’Asd Cobra Fermo arriva in casa il tricolore nella categoria 640 KgFermo celebra un successo storico nel tiro alla fune: l’Asd Cobra ha conquistato il titolo italiano nella categoria 640 kg, confermando il predominio...