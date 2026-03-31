La Regione ha stanziato oltre 242 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati a interventi di sostegno al commercio nei centri storici e nei negozi di vicinato. Contestualmente, è prevista la revisione completa del Codice del commercio e del turismo, oltre all’ampliamento della rete dei distretti commerciali. Queste misure mirano a favorire la ripresa delle attività commerciali nelle aree più piccole e tradizionali.

Oltre 242 milioni di euro per il triennio 2026-2028, un Codice del commercio e del turismo completamente riscritto e una rete di distretti sempre più estesa: è su queste leve che la Regione punta per sostenere il rilancio del commercio, soprattutto nei piccoli centri e nei centri storici. A fare il punto l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha dichiarato:“I distretti del commercio, i contributi ai negozi di vicinato e la semplificazione normativa sono strumenti concreti ma da soli non bastano”. Nel suo intervento, l’assessore ha messo in fila le criticità che le imprese affrontano ogni giorno: burocrazia, costi dell’energia, affitti elevati, costo del lavoro e difficoltà nel ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Centri storici e negozi di vicinato: sul tavolo centinaia di milioni, ma non basta

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