Questione di reti di vicinato. Le amministrazioni puntano a rafforzare i contatti tra i residenti per evitare che i centri storici si svuotino. La strategia mira a creare comunità più coese e a contrastare la desertificazione commerciale. Intanto, il 2025 si avvicina con l’obiettivo di mettere in campo misure concrete per sostenere il settore terziario e favorire una crescita stabile.

ARCHIVIATO UN 2025 in cui il clima di incertezza internazionale ha pesato sui consumi, ma senza fermare il pil regionale, il nuovo anno deve segnare il passaggio a una strategia di crescita strutturale per il settore Terziario. E’ questa, in sintesi, l’analisi di Pietro Fantini che dirige Confcommercio Emilia Romagna. Fantini, cosa salvare dell’annata passata? "Le manovre di bilancio e assestamento hanno confermato le risorse per i nostri settori, oltre alla quota sui fondi europei alle imprese. È stata positiva l’individuazione di ulteriori 11 milioni di euro per dare ossigeno finanziario al rinnovamento di alberghi e campeggi, e testare la propensione agli investimenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Più reti di vicinato. Scongiurare la desertificazione dei centri storici"

Approfondimenti su Vicino Territorio

I negozi di vicinato rappresentano un elemento fondamentale per le comunità locali, contribuendo alla coesione sociale e al tessuto urbano.

Durante il periodo natalizio, i centri storici si animano con festival e luci, ma è importante sostenere anche il commercio locale.



Ultime notizie su Vicino Territorio

