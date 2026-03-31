Centri di Comunità a Verona numeri in crescita dopo quattro anni di progetto

A Verona, i Centri di Comunità hanno registrato un aumento dei numeri dopo quattro anni di attività. L’obiettivo principale è favorire la coesione sociale attraverso spazi dedicati a anziani, bambini e famiglie, offrendo occasioni di incontro, sostegno e partecipazione nel territorio. I dati relativi alla crescita sono stati comunicati dalle autorità locali, che seguono da vicino l’evoluzione di questo progetto.

Rafforzare la coesione sociale e creare opportunità concrete di incontro, sostegno e partecipazione per anziani, bambini e famiglie del territorio. È questo l’obiettivo dei “Centri di Comunità”, un progetto che nasce dalla collaborazione e co-progettazione tra Amministrazione pubblica ed Enti del Terzo Settore, con l’intento di sviluppare una rete diffusa di spazi aperti e accessibili. Coinvolge due settori del Comune di Verona, Direzione Servizi Sociali e Decentramento, e 12 Enti del Terzo Settore: la cooperativa sociale Aribandus che, insieme a Consorzio Solco Verona, supportano il coordinamento di progetto e la Rete dei Centri; 10... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Centri di Comunità a Verona, numeri in crescita dopo quattro anni di progetto Articoli correlati Aeromobili, macchinari e generatori di vapore. Dentro i quattro anni di crescita recordL’evoluzione della situazione in Medio Oriente preoccupa anche il mondo dell’impresa varesina. La Galleria vale oro, affitti per 85 milioni di euro: in crescita del 58% in soli quattro anniL'assessore Conte ha spiegato che all'aumento degli introiti provenienti dalla Galleria è corrisposto un aumento della spesa in welfare Un altro anno... Bergamo, Italy - 4K Walking Tour (Only 1 hour from Milan) Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Verona - Centri di Comunità, a Borgo Trento il programma attività aprile-giugno 2026; VIDEO | Centri di comunità: spazi per rafforzare legami, inclusione e benessere nei quartieri; Video: Centri di Comunità Verona (Noro); Sanità, inaugurate le Case della Comunità Pietralata e Malfante-Navigatori. Centri di Comunità Verona senza età: la ricetta contro la solitudineLa rivoluzione parte dai quartieri di Verona: boom di iscritti nei 16 Centri di Comunità che aiutano anche a coltivare amicizie ... veronaoggi.it Centri di comunità: nuovi spazi per rafforzare legami, inclusione e benessere nei quartieri facebook