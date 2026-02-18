La Galleria vale oro affitti per 85 milioni di euro | in crescita del 58% in soli quattro anni

La Galleria Vittorio Emanuele II ha registrato affitti per 85 milioni di euro, un aumento del 58% in soli quattro anni. La causa di questa crescita è l'incremento dei contratti di locazione di negozi di lusso, molti dei quali sono stati rinnovati o sottoscritti di recente. Nel 2023, alcune boutique di alta moda hanno firmato contratti pluriennali, contribuendo a portare valore alle entrate del Comune di Milano.

L'assessore Conte ha spiegato che all'aumento degli introiti provenienti dalla Galleria è corrisposto un aumento della spesa in welfare Un altro anno da record per la Galleria Vittorio Emanuele II i cui affitti spingono notevolmente le entrate del Comune di Milano. Secondo quanto emerso, gli introiti dei canoni di concessione dei locali sotto la cupola hanno superato gli 80 milioni di euro l'anno. Si stima che per il 2026 verranno incassati 83,5 milioni di euro, con proiezioni verso 85 milioni. I conti della Galleria sono in ascesa, se pensiamo che solo nel 2021 gli introiti erano fermi a 53 milioni di euro con una crescita di 30 milioni pari al 58% in più in soli quattro anni durante i quali sono stati firmati 40 contratti, conclusi 10 bandi e aperti due, tutte le 52 insegne della Galleria assegnate almeno fino al 2030.🔗 Leggi su Milanotoday.it Affitti in Galleria, incassi da record. Nel 2026 previsti 85 milioni di euro: “Fondi per i servizi ai più fragili”La Galleria Vittorio Emanuele ha registrato incassi record dagli affitti, con una previsione di 85 milioni di euro nel 2026. Autotorino chiude l’anno del 60° anniversario a quota 2,85 miliardi (+5%) e accelera sugli investimenti: 102,5 milioni per la crescitaAutotorino si prepara a chiudere il 2025 con un bilancio positivo, celebrando 60 anni di successi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Affitti d’oro in Galleria Vittorio Emanuele, le insegne del lusso ora valgono 85 milioni; Brignone, oro dopo l'infortunio. Il chirurgo Panzeri: Impresa inimmaginabile. La Galleria vale oro, affitti per 85 milioni di euro: in crescita del 58% in soli quattro anniL'assessore Conte ha spiegato che all'aumento degli introiti provenienti dalla Galleria è corrisposto un aumento della spesa in welfare ... milanotoday.it Galleria (sempre più) d'oro: gli incassi verso quota 85 milioniGli affitti coprono spese per welfare e casa ... msn.com A Carnevale ogni scherzo vale, ma sui nostri prezzi non si scherza mica! Passa nel nostro store e scopri le offerte valide dal 14 al 21 Febbraio. Pulire casa non è mai stato così divertente (e conveniente)! Corso Europa 369 Melito di Napoli (Galleria Atlan facebook