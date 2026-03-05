aeromobili macchinari e generatori di vapore dentro i quattro anni di crescita record

Negli ultimi quattro anni, il settore ha registrato una crescita significativa di aeromobili, macchinari e generatori di vapore. La situazione in Medio Oriente sta influenzando anche le attività delle imprese varesine, che temono ripercussioni sull’economia globale. L’incertezza derivante dai conflitti nel Medio Oriente si aggiunge alle tensioni già presenti a causa della guerra in Ucraina, che ha causato un aumento dei costi energetici.

L'evoluzione della situazione in Medio Oriente preoccupa anche il mondo dell'impresa varesina. Si temono effetti a cascata sull'economia, come già accaduto con la guerra in Ucraina che a partire dal 2022 aveva portato ad un'impennata nei costi dell'energia. Ora l'attenzione è puntata sul prezzo già in aumento del petrolio, ma anche sulle possibili ricadute sulle relazioni commerciali tra le imprese di Varese e i paesi del Medio Oriente. La provincia dei sette laghi è al terzo posto in Lombardia per le esportazioni verso l'area: solo Milano e Bergamo fanno meglio. Negli ultimi anni l'export varesino nei paesi della zona è aumentato. In uno scenario internazionale in continua evoluzione si è registrato infatti nell'ultimo quinquennio un aumento: dal 2019 al 2024 il quadro è positivo, con un +48,2%.

