Cena di classe | 686 mila euro e gli attori occupano il Verri

Un evento insolito ha avuto luogo in un istituto scolastico milanese, dove il cast di un film ha occupato i locali per una cena di classe. La produzione cinematografica ha raccolto quasi 700mila euro durante il fine settimana, trasformando l’ambiente scolastico in un set a cielo aperto. La scena si è svolta all’interno dell’istituto Pietro Verri, attirando l’attenzione di studenti e spettatori.