Cena di classe | 686 mila euro e gli attori occupano il Verri
Un evento insolito ha avuto luogo in un istituto scolastico milanese, dove il cast di un film ha occupato i locali per una cena di classe. La produzione cinematografica ha raccolto quasi 700mila euro durante il fine settimana, trasformando l’ambiente scolastico in un set a cielo aperto. La scena si è svolta all’interno dell’istituto Pietro Verri, attirando l’attenzione di studenti e spettatori.
Il cast del film Cena di Classe ha trasformato l’istituto Pietro Verri a Milano in una scena di cinema vivente, un evento che segna il successo al botteghino con quasi 700mila euro incassati nel weekend. Gli attori hanno utilizzato megafoni per lanciare un messaggio diretto agli studenti: chi abbandona la scuola rischia di finire come concorrente in programmi televisivi popolari come Temptation Island. L’iniziativa si è svolta tra risate e applausi, mantenendo un tono leggero ma con un intento educativo nascosto dietro la comicità dell’occupazione improvvisata. L’evento non è stato solo una promozione, ma un ponte tra il mondo del cinema e quello scolastico reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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