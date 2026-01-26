Rifiuti discariche e bonifiche | serve una svolta per tutelare salute e territorio

Il tema della gestione dei rifiuti, delle discariche e delle bonifiche è al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di proteggere la salute e il territorio. Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil Brindisi, evidenzia come siano necessarie azioni concrete e sostenibili per affrontare criticità ambientali e garantire un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Di Cesare (Cgil): «Stop all’ampliamento della discarica, necessario un nuovo impulso alla gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni di Regione Puglia e Mase» Da diversi giorni, nel dibattito politico, è tornato il tema della discarica, della gestione dei rifiuti, dell’inquinamento delle falde e delle bonifiche. Appare sempre più evidente la necessità di imprimere un nuovo impulso alla gestione dei rifiuti e al loro ciclo e, per questo, diventa fondamentale attendere le indicazioni, le azioni e le risorse che la Regione Puglia attiverà. La Cgil di Brindisi intende avviare un approfondimento sul tema, con le categorie di riferimento e con tecnici esperti del settore, al fine di sostenere una posizione di merito, tesa a salvaguardare la salute dei lavoratori, dei cittadini e del territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ambiente, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo: “Territorio saturo, bonifiche e salute priorità assolute”Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, sottolinea l’importanza di interventi mirati come bonifiche e attenzione alla salute, in un territorio sempre più saturo.

