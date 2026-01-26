Rifiuti discariche e bonifiche | serve una svolta per tutelare salute e territorio

Da brindisireport.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della gestione dei rifiuti, delle discariche e delle bonifiche è al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di proteggere la salute e il territorio. Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil Brindisi, evidenzia come siano necessarie azioni concrete e sostenibili per affrontare criticità ambientali e garantire un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Di Cesare (Cgil): «Stop all’ampliamento della discarica, necessario un nuovo impulso alla gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni di Regione Puglia e Mase» Da diversi giorni, nel dibattito politico, è tornato il tema della discarica, della gestione dei rifiuti, dell’inquinamento delle falde e delle bonifiche. Appare sempre più evidente la necessità di imprimere un nuovo impulso alla gestione dei rifiuti e al loro ciclo e, per questo, diventa fondamentale attendere le indicazioni, le azioni e le risorse che la Regione Puglia attiverà. La Cgil di Brindisi intende avviare un approfondimento sul tema, con le categorie di riferimento e con tecnici esperti del settore, al fine di sostenere una posizione di merito, tesa a salvaguardare la salute dei lavoratori, dei cittadini e del territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Ambiente, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo: “Territorio saturo, bonifiche e salute priorità assolute”Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, sottolinea l’importanza di interventi mirati come bonifiche e attenzione alla salute, in un territorio sempre più saturo.

Leggi anche: Distretto dei rifiuti, la rivolta della Bassa bresciana: “Basta discariche, non sono una filiera”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La bonifica dei veleni di Crotone è di nuovo ferma; Siti inquinati da bonificare, ecco la mappa dei rischi: la Campania area di crisi; Discariche, dal caso Biancavilla a Pasquasia e Mazzarrà: Sicilia sospesa tra rischi e fondi da non perdere; Viaggio nelle discariche abbandonate e dimenticate, l'altra faccia delle ex fabbriche del Friuli.

rifiuti discariche e bonificheDiscarica da resuscitare, c'è chi dico no: «Non saremo la pattumiera della Sicilia»Il comitato Antudo denuncia una riapertura mascherata e chiede bonifiche, non lo smaltimento di altri 100 mila metri cubi di rifiuti ... lasicilia.it

rifiuti discariche e bonificheViaggio nelle discariche abbandonate e dimenticate, l'altra faccia delle ex fabbriche del FriuliDiscariche abbandonate da decenni, ex capannoni industriali pieni di rifiuti. Fallimenti privati, e comuni che si devono far carico delle bonifiche. Dopo iter giudiziari infiniti. Il nostro viaggio in ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.