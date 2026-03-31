Le recenti interdittive antimafia e le indagini sui cantieri hanno riacceso l’attenzione sulle criticità del settore edilizio nella regione. Le associazioni hanno lanciato un appello chiedendo un cambiamento nelle pratiche e nelle politiche adottate, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per garantire legalità e sicurezza sul territorio. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e controllo delle commesse pubbliche e private.

Tempo di lettura: 3 minuti Le recenti interdittive antimafia e le indagini sui cantieri riaccendono i riflettori sulle fragilità del sistema edilizio in Irpinia. Legambiente Avellino, Libera Avellino e Arci Avellino denunciano un contesto esposto a infiltrazioni e illegalità, chiedendo interventi urgenti per rafforzare controlli, legalità e sostenibilità e avviare un nuovo modello di sviluppo per il territorio. I fatti emersi in questi giorni, legati all’interdittiva antimafia che ha colpito importanti realtà imprenditoriali del settore delle costruzioni e alle indagini in corso su diversi cantieri del territorio, rappresentano un segnale estremamente preoccupante per l’intera provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legalità e territorio, appello delle associazioni: “Serve un cambio di rotta”

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