In un intervento pubblico, un rappresentante ha affermato che lo Stato non può fare passi indietro riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata. La dichiarazione si riferisce alla politica di gestione e tutela di questi beni, sottolineando l'importanza di mantenere una posizione ferma. La questione riguarda la necessità di conservare e valorizzare le proprietà sottratte alle attività illecite.

Sui beni confiscati alla criminalità organizzata lo Stato non può arretrare. Per questo la vicenda di Villa Rossana, a Manfredonia, impone oggi una scelta chiara: lavorare con determinazione per restituire questo bene alla comunità, nel pieno rispetto della sicurezza, della legalità e della tutela del territorio. L’immobile è stato oggetto di un finanziamento pubblico nell’ambito di un bando regionale concluso nel 2023. Risorse investite con un obiettivo preciso: trasformare un bene sottratto all’illegalità in una opportunità per la collettività, secondo lo spirito e la finalità della legge sui beni confiscati.Oggi quella prospettiva non può essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Quitadamo: “Sui beni confiscati alla criminalità organizzata lo Stato non può arretrare”

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