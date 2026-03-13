Manfredonia Quitadamo | Sui beni confiscati alla criminalità organizzata lo Stato non può arretrare
In un intervento pubblico, un rappresentante ha affermato che lo Stato non può fare passi indietro riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata. La dichiarazione si riferisce alla politica di gestione e tutela di questi beni, sottolineando l'importanza di mantenere una posizione ferma. La questione riguarda la necessità di conservare e valorizzare le proprietà sottratte alle attività illecite.
Sui beni confiscati alla criminalità organizzata lo Stato non può arretrare. Per questo la vicenda di Villa Rossana, a Manfredonia, impone oggi una scelta chiara: lavorare con determinazione per restituire questo bene alla comunità, nel pieno rispetto della sicurezza, della legalità e della tutela del territorio. L’immobile è stato oggetto di un finanziamento pubblico nell’ambito di un bando regionale concluso nel 2023. Risorse investite con un obiettivo preciso: trasformare un bene sottratto all’illegalità in una opportunità per la collettività, secondo lo spirito e la finalità della legge sui beni confiscati.Oggi quella prospettiva non può essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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