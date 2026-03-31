Un annuncio atteso da tempo dai fan di tutto il mondo è stato reso pubblico: Céline Dion tornerà a esibirsi dal vivo dopo un periodo di assenza. La cantante, nota per le sue performance, riprenderà le sue attività artistiche in pubblico, secondo quanto comunicato recentemente. La notizia ha suscitato grande interesse tra il pubblico e i media specializzati.

Un annuncio atteso da anni dai fan di tutto il mondo è finalmente arrivato: Céline Dion tornerà a esibirsi dal vivo. Proprio nel giorno del suo 58° compleanno, la cantante ha condiviso un messaggio personale sui social, trasmettendo forza e gratitudine: « Sto bene, mi sento forte. Sto tornando a cantare». Con queste parole, Dion conferma la sua intenzione di tornare live a Parigi a partire da settembre 2026, segnando la fine di un lungo periodo di stop forzato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ce?line Dion (@celinedion) “Pronta a tornare”: le parole di Dion. Nel video pubblicato sui suoi canali social, Céline Dion si racconta con sincerità: «Più volte nella vita ho registrato messaggi di compleanno, ma questa volta lo faccio per me stessa». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cèline Dione, l’annuncio è inaspettato: cosa succede

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