Bebe Vio ha annunciato di non voler più continuare con la scherma paralimpica, disciplina con cui è diventata una delle figure più note dello sport italiano. La campionessa ha dichiarato di non riuscire più a proseguire, segnando così la fine di una fase importante della sua carriera. La notizia ha sorpreso molti, poiché la decisione arriva senza preavviso.

Si chiude una fase centrale della carriera di Bebe Vio: la campionessa ha annunciato che non proseguirà nella scherma paralimpica, disciplina con cui è diventata uno dei volti più riconoscibili dello sport italiano. La decisione nasce da un limite fisico maturato negli ultimi mesi, dopo un periodo segnato da difficoltà che hanno reso sempre più complesso mantenere i carichi di lavoro richiesti dall’alto livello. L’annuncio è arrivato in televisione, durante Che Tempo Che Fa sul Nove, nel corso di un’intervista con Fabio Fazio. In studio, Bebe Vio ha comunicato con chiarezza la scelta e il nuovo obiettivo: “Lascio la scherma, farò i 100 metri ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bebe Vio, l’addio è inaspettato: “Non ce la faccio più”. Cosa succede

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