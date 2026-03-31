Dopo quattro anni dalla diagnosi di Sindrome della Persona Rigida, Céline Dion ha annunciato il suo ritorno ai concerti con un nuovo tour. Sono state comunicati ufficialmente le date delle esibizioni, segnando il suo ritorno in scena dopo un lungo periodo di assenza. La cantante aveva sospeso le performance pubbliche a causa delle problematiche legate alla malattia.

Sono trascorsi quattro anni dalla diagnosi che ha ricevuto Céline Dion: la Sindrome della Persona Rigida. Lontana dal palco, se non per pochi momenti in cui è tornata in pubblico (come durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi nel 2024), Céline Dion è pronta a tornare: nel giorno del suo 58esimo compleanno, ha dato l’annuncio più bello, un regalo per se stessa e i milioni di fan in tutto il mondo. Il ritorno è il “regalo più bello della mia vita”, e si è detta pronta a tornare, dopo aver ripreso a cantare e persino a ballare un po’. Céline Dion torna in concerto: l’annuncio nel giorno del suo compleanno. Per lei anche la Tour Eiffel si è illuminata a festa, con il suo nome e non solo: il 30 marzo, Céline Dion ha compiuto 58 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Céline Dion, il regalo più bello: torna a esibirsi. L’annuncio con le date dei concerti

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