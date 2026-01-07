Celine Dion apre TikTok e spiazza | la richiesta dei figli e l’annuncio cool
Celine Dion ha recentemente aperto un profilo su TikTok, suscitando sorpresa tra i suoi follower. L’artista ha condiviso alcuni momenti della sua vita, rispondendo alle richieste dei figli e annunciando novità in modo semplice e naturale. Questa scelta dimostra un approccio diretto e autentico, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale e personale.
Il 2026 di Celine Dion ha avuto inizio in maniera inaspettata: la celebre cantante è sbarcata su TikTok. Il tutto è avvenuto nel suo stile, in pieno, con autoironia e leggerezza. Spazio poi per una confessione che ha conquistato subito i fan: a convincerla nel cimentarsi in quest’avventura social sono stati i suoi figli. Il risultato? Un video virale che ha collezionato già milioni di visualizzazioni, dopo poche ore dalla pubblicazione, e una frase diventata immediatamente cult: “ All’improvviso sono diventata cool ”. Celine Dion, debutto su TikTok. Il profilo di Celine Dion su TikTok non è nato di certo nel 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Celine dion condivide aggiornamenti sulla salute dopo diagnosi di sindrome della persona rigida
Leggi anche: Tale e Quale Show 2025: da Ivana Spagna a Celine Dion, le imitazioni del 17 ottobre
Céline Dion, 57 anni, rivela di essersi iscritta a TikTok dopo essere stata convinta dai suoi tre figli di essere “cool”; Céline Dion ha rivelato che 3 ragazzi si sono uniti a lei su TikTok.
Celine Dion apre TikTok e spiazza: la richiesta dei figli e l’annuncio “cool” - È bastato un video a far esplodere d’amore i fan di Celine Dion: il dramma della malattia contrastato dalla solita leggerezza e autoironia ... dilei.it
Céline Dion sbarca su TikTok (grazie ai figli). L'annuncio virale: “All’improvviso sono diventata cool” - La cantante canadese ha sorpreso i fan pubblicando il suo primo video parlato sulla piattaforma social. libero.it
Spettacolo Céline Dion debutta su TikTok e ironizza: «Divento cool» - La cantante canadese apre ufficialmente il suo profilo sulla piattaforma social e promette una presenza più attiva, incoraggiata dai figli. bluewin.ch
Una delle voci più riconoscibili della musica mondiale sta preparando il suo ritorno sulle scene. Date ufficiali Ancora no. Ma TikTok Quello lo sta già conquistando! #CelineDion #TikTok #Icona - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.