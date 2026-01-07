Celine Dion apre TikTok e spiazza | la richiesta dei figli e l’annuncio cool

Celine Dion ha recentemente aperto un profilo su TikTok, suscitando sorpresa tra i suoi follower. L’artista ha condiviso alcuni momenti della sua vita, rispondendo alle richieste dei figli e annunciando novità in modo semplice e naturale. Questa scelta dimostra un approccio diretto e autentico, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale e personale.

Il 2026 di Celine Dion ha avuto inizio in maniera inaspettata: la celebre cantante è sbarcata su TikTok. Il tutto è avvenuto nel suo stile, in pieno, con autoironia e leggerezza. Spazio poi per una confessione che ha conquistato subito i fan: a convincerla nel cimentarsi in quest’avventura social sono stati i suoi figli. Il risultato? Un video virale che ha collezionato già milioni di visualizzazioni, dopo poche ore dalla pubblicazione, e una frase diventata immediatamente cult: “ All’improvviso sono diventata cool ”. Celine Dion, debutto su TikTok. Il profilo di Celine Dion su TikTok non è nato di certo nel 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

