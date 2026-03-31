Céline Dion ha pubblicato un video in cui comunica di essere in buona salute e pronta a riprendere i concerti. La cantante ha annunciato che tornerà in tour a Parigi a partire da settembre, segnando il primo tour dopo un periodo di malattia. La notizia è stata diffusa attraverso il suo canale ufficiale sui social media.

Con un video Céline Dion annuncia di stare bene e di essere pronta a tornare in tour a Parigi, a partire da settembre. Grande gioia da parte dei fan che mai avrebbero immaginato sarebbe arrivato questo momento Negli ultimi anniCéline Dionha dovuto combattere con la sindrome della persona rigida, ovvero una patologia neurologica, una rara malattia progressiva e incurabile. Ma adessol’artista sta meglioed è pronta ad andare in tour per rincontrare i fan e cantare insieme a loro le sue canzoni che sono diventate un inno molto seguito e apprezzato. Questo ritorno della cantante arriva dopo che due anni fa, nonostante la malattia,ha cantato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, performando sotto una Torre Eiffel illuminata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Céline Dion annuncia il tour: il primo dopo la malattia

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