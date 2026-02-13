Laura Pausini al Quirinale dopo le polemiche sull’Inno | ‘Mi basta il giudizio di Vasco Rossi e Celine Dion’

Laura Pausini si è recata al Quirinale dopo aver affrontato le polemiche sull’Inno, motivata dal desiderio di non farsi coinvolgere dalle critiche sui social. La cantante ha dichiarato che non le interessa rispondere ai commenti più duri, perché per lei conta il giudizio di chi le sta vicino e le dà fiducia. Tra queste persone, Vasco Rossi e Celine Dion, che le hanno risposto con parole di supporto. La cantante ha aggiunto di apprezzare il loro parere, che considera più sincero e importante.

Non le interessa la polemica social, non la rincorsa al commento più velenoso. “Mi interessano le persone nelle quali credo, che mi hanno dato un giudizio per fortuna positivo: Vasco Rossi e Celine Dion”. Così Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, liquida le critiche seguite alla sua interpretazione dell ’Inno di Mameli alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Una risposta netta, emotiva, quasi liberatoria. Perché Laura Pausini è finita al centro delle polemiche dopo l’Inno?. L’esecuzione dell’Inno d’Italia durante la cerimonia inaugurale dei Giochi ha diviso pubblico e commentatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

