Giallo al Colle Salario si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomo

Nel quartiere di Colle Salario, la scoperta di un uomo senza vita, avvenuta nelle prime ore di sabato, ha suscitato l’intervento delle autorità. La segnalazione è partita da una donna che, affacciandosi dal balcone del suo appartamento, ha rinvenuto il corpo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un uomo è stato trovato morto nelle prime ore di sabato mattina a Colle Salario. A dare l'allarme è stata una donna che abita al primo piano di un palazzo e che si è recata sul balcone, vedendo il corpo. Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri. La vittima sarebbe precipitata dai piani superiori dell’edificio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi compresa quella di un gesto volontario. Ed è proprio questa la pista seguita dai carabinieri che escludono invece quella di un incidente o di un ladro caduto. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Romatoday.it

Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio da Anguillara. L'uomo si trova ora in casermaNelle prime ore odierne, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un’azienda collegata al marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara.

Il cadavere di un uomo è stato trovato lungo la Statale 16: è gialloNella zona tra Serracapriola e San Severo, lungo la Statale 16, è stato rinvenuto il corpo di un uomo non identificato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il salario minimo in Slovenia sarà aumentato del 16% quest’anno - facebook.com facebook