Anche lastre di cemento amianto nella discarica abusiva | denunciato il titolare di un’impresa edile

I carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento amianto in una discarica abusiva a Guardistallo. L'intervento ha fatto seguito a accertamenti riguardanti il deposito non autorizzato di rifiuti, evidenziando la presenza di materiali pericolosi e comportamenti illeciti nel settore edile.

GUARDISTALLO – I carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno concluso accertamenti relativi a un grave caso di abbandono illecito di rifiuti, denunciato il titolare di un’impresa edile. L’indagine ha preso il via a seguito del ritrovamento, avvenuto nello scorso ottobre, di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati illegalmente ai margini di un’area boschiva, lungo una strada secondaria nel Comune di Guardistallo. L’abbandono dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, tra cui imballaggi di prodotti per l’edilizia, bombole esauste di schiuma poliuretanica, scarti da lavorazioni edili e soprattutto, due cumuli di lastre in cemento-amianto, stimati in circa 25 lastre con dimensioni di 1 metro per 2 metri ciascuna, materiale altamente pericoloso per la salute pubblica e l’ambiente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

