Maxi-discarica abusiva scoperta fuori da un capannone aziendale a Orbassano denunciato il titolare

All'inizio di marzo 2026, la polizia locale di Orbassano ha individuato e sequestrato un deposito di rifiuti abusivo situato fuori da un capannone aziendale. Durante un servizio di controllo ambientale, è stato denunciato il titolare dell'azienda responsabile della gestione dei materiali. La scoperta ha portato al sequestro del deposito di rifiuti, che era stato realizzato senza autorizzazioni.

Un deposito di rifiuti è stato sequestrato dalla polizia locale di Orbassano durante un servizio di controllo ambientale all'inizio di marzo 2026. Gli agenti hanno individuato un’area privata in via Piossasco, di pertinenza di un’azienda di trasporti, dove erano stati accumulati rifiuti di vario tipo senza alcuna autorizzazione. Lo spazio esterno al capannone, di circa 500 metri quadrati, era infatti ingombro di materiali abbandonati sia pericolosi che non pericolosi. Tra i rifiuti trovati dagli agenti c’erano parti meccaniche e di carrozzeria di veicoli, batterie esauste, oli e altri liquidi, molti dei quali depositati alla rinfusa e senza alcuna misura di sicurezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusivaTempo di lettura: 2 minuti Una vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in provincia di... Scoperta un'autofficina abusiva, titolare denunciato dai forestaliDisposti il sequestro amministrativo dell'attrezzatura e quello penale dei rifiuti rinvenuti sul posto. Una raccolta di contenuti su Maxi discarica abusiva scoperta fuori... Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusivaUna vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, in località Foce Sele. (ANSA) ... ansa.it Blitz nell’azienda agricola. Maxi discarica abusiva: sequestrata l’intera areaScoperto un deposito incontrollato di circa 250 metri cubi di rifiuti tra batterie, copertoni, motori e veicoli fuori uso durante un controllo agroalimentare. lanazione.it