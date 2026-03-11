A Verona, un rappresentante di Made in Italy Community ha annunciato l'avvio di un progetto volto a mostrare al mondo le imprese italiane che producono e innovano. L'iniziativa si propone di condividere le storie di successo delle aziende italiane, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio produttivo del paese a livello internazionale. La presentazione si è svolta in occasione di una fiera.

Verona, 11 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo avviato ‘Made in Italy Community' che nasce con l'obiettivo di raccontare le storie di successo italiane nel mondo. Crediamo fortemente che ci sia un grande bisogno di raccontare l'Italia che funziona, l'Italia che va bene, produce, innova e rispetta la sostenibilità, a prescindere dalle correnti politiche del momento”. Lo ha detto Roberto Santori, fondatore di Made in Italy Community, partecipando al panel ‘Sostenibilità e made in Italy tra obiettivi pubblici ed esigenze delle imprese' alla quinta edizione di LetExpo a Verona, la manifestazione targata Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile e dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore, in svolgimento fino al al 13 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, Santori (Made in Italy Community): "Raccontiamo al mondo l'Italia che produce e innova"

