#FORUMAutoMotive accende i riflettori sulla Zanussi Sport 1100 del 1952 | un omaggio all’Italia che osa innova e sogna in grande

Il 23 e 24 marzo a Milano si svolge la prossima tappa di #FORUMAutoMotive, un evento dedicato alle opinioni sulla mobilità. Tra le protagoniste, c’è la Zanussi Sport 1100 del 1952, un’auto storica italiana che rappresenta un esempio di innovazione e di sogno nel mondo delle quattro ruote. L’auto viene inserita in un contesto di confronto tra appassionati e professionisti del settore.

Tra i protagonisti dell'evento del 23-24 marzo a Milano, un'icona dell'ingegno italiano del Dopoguerra: un'auto che racconta non solo meccanica e design, ma territorio, manifattura e visione imprenditoriale La vettura, gentilmente messa a disposizione da Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, storico partner dell'evento, rappresenta un autentico gioiello dell'automobilismo italiano. La Zanussi Sport 1100 è molto più di un'auto: è il simbolo di un'Italia che nel Dopoguerra seppe trasformare difficoltà in opportunità, officine in laboratori di innovazione, sogni in progetti concreti. È l'espressione di un ecosistema fatto di competenze tecniche, creatività artigianale e coraggio imprenditoriale.