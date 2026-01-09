I corsi Garibaldi e Mazzini diventeranno Ztl Caterina Di Bitonto Ev | Importante farle solo nei varchi già esistenti

Il Comune di Ancona ha annunciato l’intenzione di trasformare corso Garibaldi e corso Mazzini in zone a traffico limitato (Ztl). Caterina Di Bitonto, portavoce di Europa Verde, sottolinea l’importanza di implementare le Ztl esclusivamente nei varchi già esistenti, evitando nuove aperture. Questa misura mira a migliorare la qualità della vita e la circolazione nel centro città, mantenendo un approccio rispettoso delle infrastrutture attuali.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.