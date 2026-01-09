I corsi Garibaldi e Mazzini diventeranno Ztl Caterina Di Bitonto Ev | Importante farle solo nei varchi già esistenti

Il Comune di Ancona ha annunciato l’intenzione di trasformare corso Garibaldi e corso Mazzini in zone a traffico limitato (Ztl). Caterina Di Bitonto, portavoce di Europa Verde, sottolinea l’importanza di implementare le Ztl esclusivamente nei varchi già esistenti, evitando nuove aperture. Questa misura mira a migliorare la qualità della vita e la circolazione nel centro città, mantenendo un approccio rispettoso delle infrastrutture attuali.

ANCONA – Caterina Di Bitonto, portavoce di Europa Verde ad Ancona accoglie con favore l’idea del Comune di rendere corso Garibaldi e corso Mazzini due Ztl.«Evitare che il carico e scarico – scrive la storica esponente dei verdi - trasformi l’isola pedonale in un parcheggio per furgoni è un’ottima. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

