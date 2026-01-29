Catch’n Serve Ball Aics al via il terzo campionato

La palestra Nave di Forlì ha accolto oggi il via del terzo campionato provinciale Aics di Catch’n Serve Ball. È stata una festa con tante atlete che si sono sfidate in questa disciplina al femminile, nata dal mamanet e derivata dal volley. Il torneo sta attirando sempre più interesse, dimostrando come il gioco di squadra e l’inclusione siano al centro di questa novità sportiva.

Grande festa alla palestra Nave di Forlì per il taglio del nastro del 3º Campionato Provinciale Aics di Catch'n Serve Ball, la disciplina al femminile nata dal mamanet e 'figlia' del volley, sempre più apprezzata per la sua capacità di unire sportività, gioco di squadra e inclusione. Madrina dell'evento Luana Battinelli, tedoforo nel recente passaggio da Forlì della fiamma per le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. Con una certa emozione la Battinelli ha acceso simbolicamente la fiamma di questa nuova edizione del Catch'n Serve Ball. Presenti all'inaugurazione anche Bruno Molea, presidente nazionale Aics, i dirigenti delle squadre partecipanti e il presidente del Comitato provinciale Aics di Forlì-Cesena, Catia Gambadori, che spiega: "La serata è stata vivacizzata da due partite avvincenti, che hanno regalato spettacolo e messo in luce l'impegno e la determinazione delle atlete.

